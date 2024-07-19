Джо Байден выходит из президентской гонки – американские СМИ

Джо Байден выходит из президентской гонки. Нынешний глава Белого дома стал сомневаться в своих силах. Об этом сообщают американские СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной причиной журналисты назвали внутрипартийное давление старых элит. В частности, со стороны экс-президента Барака Обамы и бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Пока демократы не определились с новой кандидатурой. Планируется, что основные претенденты будут представлены уже в августе на съезде партии. Эксперты отмечают, что за пост смогут побороться вице-президент Камала Харрис, экс-первые леди Мишель Обама и Хилари Клинтон, а также губернаторы Калифорнии и Мичигана. Но на фоне всех перемен и возможного скорого ухода Байдена рейтинги партии не растут. Согласно последним соцопросам, только около 40 % американцев готовы голосовать за демократов.