Джо Байден собирается баллотироваться на второй президентский срок

Новости США. Джо Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее действующий президент США и сам неоднократно заявлял о своем намерении. Однако многие американские эксперты и даже политики считают, что Байдену не стоит переизбираться. Так, внутри правящей Демократической партии уже растет разочарование в отношении главы Белого дома. Во многом это связано с кризисами, которые буквально захлестнули США в последнее время.