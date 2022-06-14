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Джо Байден собирается баллотироваться на второй президентский срок

14 июня 2022 09:30
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Новости США. Джо Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Джо Байден собирается баллотироваться на второй президентский срок-1

Ранее действующий президент США и сам неоднократно заявлял о своем намерении. Однако многие американские эксперты и даже политики считают, что Байдену не стоит переизбираться. Так, внутри правящей Демократической партии уже растет разочарование в отношении главы Белого дома. Во многом это связано с кризисами, которые буквально захлестнули США в последнее время.  

Джо Байден собирается баллотироваться на второй президентский срок-4

Кроме того, как пишут местные СМИ, чем ближе время выборов, тем все меньше американских законодателей и чиновников верят в способность американского президента спасти демократов от поражения в рамках голосования. Напомним, Джо Байден официально вступил в должность президента США в январе 2021 года. Сейчас ему 79 лет.  

# США # Джо Байден # Фотофакт

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