Двухсотлетний дуб на Мадейре убил 12 человек, около 40 пострадали

‍Новости Португалии. Трагедия произошла во время религиозного праздника, который отмечали в Мадейре, автономном регионе Португалии. Двухсотлетний дуб рухнул на киоск, в котором продавали свечи.



По последним данным, 12 человек погибли, около сорока получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших – много женщин и детей.

Состояние семерых человек врачи оценивают как критическое.

Как сообщает португальская пресса, местные жители давно опасались того, что дерево может упасть в любой момент. Однако власти на сообщения никак не отреагировали.



Напомним, в начале августа в Вилейском районе из-за непогоды погиб ребенок. Когда начался ураган, семья села в микроавтобус. На автомобиль, в котором находились люди, упало дерево.