Двойной теракт в Ливии: более 40 человек погибли, 80 были ранены

Новости Ливии. Жертвами двойного теракта в ливийском Бенгази стали уже более 40 человек, около 80-ти получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В том числе представитель командования ливийской армии и начальник контрразведки. Нападение произошло накануне. С интервалом в 30 минут в городе взлетели на воздух два заминированных автомобиля.

Первый взрыв прогремел около крупнейшей мечети города в момент, когда верующие выходили после вечерней молитвы. Второй - когда на место ЧП прибыли правоохранители.