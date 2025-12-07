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Двойная вспышка на Солнце: плазма дойдет до Земли 9 октября

07 декабря 2025 14:04
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Двойная вспышка на Солнце: плазма дойдет до Земли 9 октября-0

Ночью наблюдалась двойная вспышка класса M, сопутствуемая выбросом плазмы в направлении Земли. Об этом пишет РИА Новости.

По подсчетам, облако достигнет нашу планету утром 9 декабря и спровоцирует магнитные бури средней интенсивности (уровень G2–G3).

Пиковая интенсивность вспышки была приближена к категории X, однако ученые не прогнозируют повторения сильной бури, произошедшей ноябре из-за вспышки X5.1.

Стоит отметить, что вспышка возникла в той же активной области Солнца (№ 4274/4299), что и рекордный выброс месяц назад.

Фото: pixabay

# Природные явления # Природные катаклизмы

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