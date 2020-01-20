Двоих полицейских убили в стрельбе на Гавайских островах

По предварительной информации, инцидент произошел после того как, подозреваемого в стрельбе выселили из дома, после чего он ударил ножом хозяина жилища. Прибывшие на место происшествия стражи порядка попытались задержать злоумышленника, однако тот открыл огонь. После стрельбы подозреваемый поджег дом, пламя от которого распространилось на соседние здания и припаркованные рядом автомобили. Данных о том, был ли задержан злоумышленник, пока не поступало.