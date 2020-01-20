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Двоих полицейских убили в стрельбе на Гавайских островах

20 января 2020 08:39
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Новости США. В результате стрельбы на Гавайских островах погибли 2 правоохранителя, еще один получил ранение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двоих полицейских убили в стрельбе на Гавайских островах-1

По предварительной информации, инцидент произошел после того как, подозреваемого в стрельбе выселили из дома, после чего он ударил ножом хозяина жилища. Прибывшие на место происшествия стражи порядка попытались задержать злоумышленника, однако тот открыл огонь. После стрельбы подозреваемый поджег дом, пламя от которого распространилось на соседние здания и припаркованные рядом автомобили. Данных о том, был ли задержан злоумышленник, пока не поступало.

# Стрельба в США # Фотофакт

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