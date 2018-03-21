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Двое погибших и шестеро пострадавших. Что известно об обрушении жилого дома в Мурманске

21 марта 2018 08:44
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Новости России. Уголовное дело возбуждено по факту обрушения части жилого дома в Мурманске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло вечером 20 марта. Причина – взрыв бытового газа.

Жертвами происшествия стали два человека. Еще шестеро, в том числе 11-летний ребенок, находятся в больнице. Серьезно повреждено и здание. Обрушились перекрытия и часть внешней стены. Все жильцы дома были экстренно эвакуированы. Для них организовали пункт временного пребывания. Спасатели и следователи продолжают работать на месте происшествия.

# Взрыв газа # Фотофакт

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