Двое погибших и 70 пострадавших: что известно о столкновении пассажирского и грузового поездов в США

Новости США. Чрезвычайное происшествие в США. В Южной Каролине столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, погибли два человека, более 70 пострадали.

Поезд следовал из Нью-Йорка в Майами. Как он мог оказаться на одних путях с грузовым – пока неизвестно. Удар от столкновения был настолько мощным, что локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов.

Стоит отметить, что это уже второй инцидент с пассажирским поездом одной и той же железнодорожной корпорации за последние дни. 31 января состав, в котором ехали десятки конгрессменов-республиканцев, столкнулся с грузовиком-мусоровозом в Вирджинии. Тогда погиб один человек, несколько пострадали.