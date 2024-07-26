Движение поездов во Франции после атаки вандалов будет восстановлено только 29 июля

Во Франции яркая церемония открытия Олимпийских игр похоже останется в тени транспортного коллапса, парализовавшего страну, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за атаки вандалов, которые сожгли оборудование на трех самых загруженных маршрутах скоростных железнодорожных линий, соединяющих Париж с западом, севером и востоком, практически перестали ходить поезда. Из-за этого вокзалы сейчас переполнены. Там скопились десятки, если не сотни тысяч людей, которые надеются уехать. Их и так тяжелое положение осложняет отсутствие какой-либо информации о поездах. Сама национальная железнодорожная компания в отчаянии призвала людей отложить поездки.

Мы никак не можем выехать из Брюсселя. Нам только что сообщили, что наш поезд задерживается на час, а теперь мы видим, что это еще не окончательно, так что, возможно, нам придется ждать еще больше. Нам лишь сказали, что это связано с проблемами с железнодорожным движением во Франции.

Это катастрофа, потому что сегодня открытие Олимпийских игр и это большое событие, которое должно было быть великолепным, а это портит людям радость. Вот так этот инцидент действительно прискорбен и очень плачевен.

Сейчас в авральном режиме ведутся аварийные работы, но движение будет серьезно затруднено, по крайней мере, до конца выходных. И окончательно восстановлено лишь в понедельник. Службы безопасности подозревают, что диверсию могли совершить радикальные левые боевики или экологические активисты. Впрочем, это, к сожалению далеко не единственная проблема, которую приходится решать теперь в Париже.

Несмотря на то, что в городе введены беспрецедентные меры безопасности, это не помешало неизвестным ограбить сборную Австралии, приехавшую на Олимпиаду.

Но больше всего от происходящего страдают сами парижане. Из-за многочисленных металлических заграждений они не могут спокойно добраться до работы и даже до магазинов. Многие кафе и рестораны из-за отсутствия клиентов вынуждены даже закрыться.