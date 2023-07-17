Движение по железной дороге через Крымский мост возобновили

Новости России. Движение железнодорожного транспорта через Крымский мост возобновлено. Первый поезд из Симферополя в Москву отправился со станции в Керчи. Задержка в расписании составляет около пяти часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту произошло чрезвычайное происшествие. Погибла семейная пара из Белгородской области. Их дочь получила ранения средней тяжести. Девочка доставлена в Темрюкскую центральную больницу и сейчас находится в реанимации. Прокуратура Крыма взяла на особый контроль ход расследования ЧП. Сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб и организации помощи людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту.