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Движение на Панамском канале практически парализовано

21 августа 2023 11:21
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Движение на Панамском канале практически парализовано. В огромной пробке стоят более 200 судов. Причиной транспортного коллапса стала сильнейшая за последний век засуха. Из-за нее уровень воды в артерии, соединяющей Тихий океан с Карибским морем, упал до критических отметок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Движение на Панамском канале практически парализовано-1

Администрация канала пропускает в сутки до 32 кораблей. Это ограничение будет действовать как минимум до 2 сентября. Но не исключено, что продлится оно до конца года. Время ожидания крупных танкеров увеличилось с 8 до 18 дней. По мнению экспертов, это может иметь весьма серьезные последствия для мировой торговли. Так как своеобразная пробка может вызвать рост цен на многие товары.

# ЧП # Фотофакт

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