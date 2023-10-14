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Движение ХАМАС высоко оценило позицию Путина по палестино-израильскому конфликту

14 октября 2023 09:11
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Представители палестинского движения ХАМАС, действующего в секторе Газа, высоко оценили линию президента России Владимира Путина относительно ситуации в палестино-израильском конфликте. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Путин отметил необходимости заботы о гражданском населении и заявил о готовности России стать посредником. ХАМАС высоко ценит отношение Путина к израильской агрессивности и блокаде Газы. Движение одобряет усилия России по приостановке израильских ударов по Газе.

7 октября в ответ на ракетные обстрелы со стороны ХАМАС Израиль начал операцию «Железные мечи» и ввел полную блокаду Газы.
 

# Международная политика # Владимир Путин

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