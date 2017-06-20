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Две тонны наркотиков конфисковала полиция Аргентины

20 июня 2017 10:45
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Новости Аргентины. Полиция Аргентины захватила крупнейшую в истории страны партию кокаина – две тонны наркотика на 60 миллионов долларов США. Местные спецслужбы разрабатывали операцию три месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Две тонны наркотиков конфисковала полиция Аргентины-1

Наркобароны решили везти груз морем – в контейнере – через крупный порт Баия-Бланка. Брикетами с кокаином нашпиговали технические катушки. Нагрянувшие правоохранители застали курьеров врасплох: арестовали 15 человек, в том числе одну нарколеди.

# Наркотики # Фотофакт

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