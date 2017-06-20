Две тонны наркотиков конфисковала полиция Аргентины

Новости Аргентины. Полиция Аргентины захватила крупнейшую в истории страны партию кокаина – две тонны наркотика на 60 миллионов долларов США. Местные спецслужбы разрабатывали операцию три месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Аргентины. Полиция Аргентины захватила крупнейшую в истории страны партию кокаина – две тонны наркотика на 60 миллионов долларов США. Местные спецслужбы разрабатывали операцию три месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наркобароны решили везти груз морем – в контейнере – через крупный порт Баия-Бланка. Брикетами с кокаином нашпиговали технические катушки. Нагрянувшие правоохранители застали курьеров врасплох: арестовали 15 человек, в том числе одну нарколеди.