Две тонны наркотиков конфисковала полиция Аргентины

Новости Аргентины. Полиция Аргентины захватила крупнейшую в истории страны партию кокаина – две тонны наркотика на 60 миллионов долларов США. Местные спецслужбы разрабатывали операцию три месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.