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Два жеребёнка лошади Пржевальского появились на свет в британском зоопарке

25 мая 2023 08:50
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Новости Великобритании. Два жеребенка лошади Пржевальского появились на свет в Британии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малышам обеспечены королевские условия.  

Два жеребёнка лошади Пржевальского появились на свет в британском зоопарке-1

Так, на двоих они делят 240 гектаров лугов в заповеднике к северу от Лондона и почти круглосуточно находятся под наблюдением специалистов. Даже к ужину лошадей призывают с помощью колокольчика.  

Два жеребёнка лошади Пржевальского появились на свет в британском зоопарке-4

Рэйчел Мелвин, сотрудница зоопарка
Однажды днем Шарлотта родила жеребенка прямо на глазах у публики. Она не первый раз дает нам потомство.  

Два жеребёнка лошади Пржевальского появились на свет в британском зоопарке-7

Рождение жеребят в заповеднике «Уипснейд» – часть Европейской программы сохранения исчезающих видов. Когда-то лошадей Пржевальского признали вымершими в дикой природе. Однако позже их успешно развели и вернули в степи Монголии. Сегодня там живет почти 1 000 особей. И лошади даже являются важным символом монгольской идентичности. Они изображены на эмблемах страны, а также на логотипе национальной авиакомпании.  

# Животные # Марина Кишкурно # Новости Великобритании # Фотофакт

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