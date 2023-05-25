Два жеребёнка лошади Пржевальского появились на свет в британском зоопарке

Новости Великобритании. Два жеребенка лошади Пржевальского появились на свет в Британии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малышам обеспечены королевские условия.

Так, на двоих они делят 240 гектаров лугов в заповеднике к северу от Лондона и почти круглосуточно находятся под наблюдением специалистов. Даже к ужину лошадей призывают с помощью колокольчика.

Рэйчел Мелвин, сотрудница зоопарка:

Однажды днем Шарлотта родила жеребенка прямо на глазах у публики. Она не первый раз дает нам потомство.