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Два украинских БПЛА уничтожены у побережья Краснодарского края РФ

14 октября 2023 09:05
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Российская ПВО рано утром в субботу вблизи Краснодарского края ликвидировала два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Это была предпринятая Киевом попытка совершить теракт на территорию России. БПЛА были ликвидированы над Черным морем.

«14 октября около 7.10 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации», – рассказали в ведомстве. 

# Международная политика

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