Два слона подрались во время циркового представления в Казани

Новости России. В Казани в цирке два слона устроили драку прямо во время представления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В Казани в цирке два слона устроили драку прямо во время представления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Видео инцидента попало в соцсети. На кадрах видно, как одно животное повалило сородича на бортик манежа и как будто пыталось столкнуть его.
Зрители близко расположенных секторов поспешили покинуть свои кресла.
Дрессировщики быстро смогли отогнать разъяренного слона. К счастью, никто не пострадал. Последующие представления были отменены.