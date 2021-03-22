Два слона подрались во время циркового представления в Казани

Новости России. В Казани в цирке два слона устроили драку прямо во время представления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видео инцидента попало в соцсети. На кадрах видно, как одно животное повалило сородича на бортик манежа и как будто пыталось столкнуть его.

Зрители близко расположенных секторов поспешили покинуть свои кресла.