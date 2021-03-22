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Два слона подрались во время циркового представления в Казани

22 марта 2021 08:39
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Новости России. В Казани в цирке два слона устроили драку прямо во время представления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два слона подрались во время циркового представления в Казани-1

Видео инцидента попало в соцсети. На кадрах видно, как одно животное повалило сородича на бортик манежа и как будто пыталось столкнуть его.

Два слона подрались во время циркового представления в Казани-4

Зрители близко расположенных секторов поспешили покинуть свои кресла.

Два слона подрались во время циркового представления в Казани-7

Дрессировщики быстро смогли отогнать разъяренного слона. К счастью, никто не пострадал. Последующие представления были отменены.

# Необычное # Фотофакт

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