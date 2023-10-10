Прямой эфир

Два польских командующих подали в отставку

10 октября 2023 14:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Польская армия теряет командиров. Два увольнения за один день – в отставку подали начальник Генштаба Войска Польского и оперативный командующий ВС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два польских командующих подали в отставку-1

Заявления обоих военнослужащих уже поступили в канцелярию президента. По информации СМИ, оба командира покидают посты из-за конфликта с главой Минобороны Польши. Разногласия могут быть связаны с падением ракеты под польским городом Быдгощ в декабре прошлого года. Тогда ее полет не отследила система ПВО. Стоит отметить, что в преддверии парламентских выборов в стране отставка двух ключевых генералов способна повлиять на настроение электората.

# Международная политика # Новости Польши # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Путин: необходимо решить вопрос создания суверенного палестинского государства
10 октября 2023 13:44

Путин: необходимо решить вопрос создания суверенного палестинского государства

Артемий Лебедев стал директором по дизайну «ВКонтакте»
10 октября 2023 13:11

Артемий Лебедев стал директором по дизайну «ВКонтакте»

Путин назвал кризис на Ближнем Востоке примером провала политики США
10 октября 2023 12:45

Путин назвал кризис на Ближнем Востоке примером провала политики США