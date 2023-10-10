Два польских командующих подали в отставку

Новости Польши. Польская армия теряет командиров. Два увольнения за один день – в отставку подали начальник Генштаба Войска Польского и оперативный командующий ВС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заявления обоих военнослужащих уже поступили в канцелярию президента. По информации СМИ, оба командира покидают посты из-за конфликта с главой Минобороны Польши. Разногласия могут быть связаны с падением ракеты под польским городом Быдгощ в декабре прошлого года. Тогда ее полет не отследила система ПВО. Стоит отметить, что в преддверии парламентских выборов в стране отставка двух ключевых генералов способна повлиять на настроение электората.