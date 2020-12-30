Два города разрушены почти полностью, под обломками могут оставаться люди. Последствия землетрясения в Хорватии

Новости Хорватии. В Хорватии 2 января 2021 года объявлено днем траура по жертвам мощного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Природный катаклизм магнитудой 6,3 произошел 29 декабря и унес жизни семи человек. Наибольший удар пришелся на города, близко расположенные к эпицентру землетрясения. Значительный ущерб нанесен Сисаку и Загребу. Повреждены десятки домов, выбиты стекла и двери.

В Глине разрушенными оказались порядка 90 % строений. Непригодной для жизни стала и часть города Петриня.