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Два города разрушены почти полностью, под обломками могут оставаться люди. Последствия землетрясения в Хорватии

30 декабря 2020 20:25
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Новости Хорватии. В Хорватии 2 января 2021 года объявлено днем траура по жертвам мощного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два города разрушены почти полностью, под обломками могут оставаться люди. Последствия землетрясения в Хорватии-1

Природный катаклизм магнитудой 6,3 произошел 29 декабря и унес жизни семи человек.

Наибольший удар пришелся на города, близко расположенные к эпицентру землетрясения. Значительный ущерб нанесен Сисаку и Загребу. Повреждены десятки домов, выбиты стекла и двери.

Два города разрушены почти полностью, под обломками могут оставаться люди. Последствия землетрясения в Хорватии-4

В Глине разрушенными оказались порядка 90 % строений. Непригодной для жизни стала и часть города Петриня.

Два города разрушены почти полностью, под обломками могут оставаться люди. Последствия землетрясения в Хорватии-7

В пострадавших регионах развернуты поисково-спасательные работы. Десятки человек, в том числе военные, разбирают завалы рухнувших зданий. Под обломками могут оставаться люди.

# Землетрясение # Фотофакт

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