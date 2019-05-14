Два гидросамолёта столкнулись на Аляске: погибли 5 человек

Новости США. На Аляске потерпели крушение два гидросамолета: погибли 5 человек, 10 пострадали. Сейчас они находятся в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. На Аляске потерпели крушение два гидросамолета: погибли 5 человек, 10 пострадали. Сейчас они находятся в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что стало причиной аварии, пока неизвестно. По предварительным данным, самолеты задели друг друга крыльями. Спасатели продолжают поисковую операцию. Один человек числится пропавшим без вести.