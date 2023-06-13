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Два экипажа БМП ВСУ сдались в плен российским бойцам под Авдеевкой в ДНР

13 июня 2023 09:09
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Два экипажа боевых машин украинской пехоты сдались в плен российским войскам под Авдеевкой в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур региона.

На связь с военнослужащими Российской Федерации вышел командир одного из взводов 110 отдельной механизированной бригады ВСУ. По его просьбе был обеспечен безопасный коридор, а раненым солдатам оказана медицинская помощь. Сдача в плен прошла благополучно. В настоящее время в плену находятся 10 украинских солдат. Бойцы ВСУ проходят процедуру проверки на возможную причастность к совершению военных преступлений. 

Авдеевка стала одним из главных оплотов украинских сил во время конфликта на Донбассе. С направления Авдеевки украинские Вооруженные силы ведут обстрел Донецка, Макеевки, Ясиноватой и прилегающих районов.

# Международная политика

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