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Два человека пострадали из-за атаки украинского БПЛА в Московской области

21 августа 2023 08:31
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В городском округе Истра на территорию упали фрагменты беспилотного летательного аппарата, в результате чего пострадали два человека и были выбиты окна в трех домах, пишет РИА Новости.

На месте инцидента ведут работы аварийные службы. Утром в понедельник, 21 августа, над Истринским районом Подмосковья был сбит украинский беспилотник. Вооруженные силы Украины систематически проводят попытки нанесения ударов БПЛА по Москве и Подмосковью. 18 августа система ПВО сбила беспилотник, обломки которого упали в районе ЦВК «Экспоцентр» и повредили фасад павильона. Еще два беспилотника были сбиты 10 августа.

# ЧП

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