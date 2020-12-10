Два человека погибли в Испании в результате пожара, 17 пострадали

Новости Испании. ЧП в испанской Каталонии: в результате пожара на складе погибли два человека, еще как минимум 17 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трехэтажное здание было заброшено в течение многих лет. В нем проживали более 100 нелегальных мигрантов. На месте работают около 30 пожарных бригад. Есть вероятность, что в здании все еще могут быть люди.