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Два человека погибли в Испании в результате пожара, 17 пострадали

10 декабря 2020 12:50
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Новости Испании. ЧП в испанской Каталонии: в результате пожара на складе погибли два человека, еще как минимум 17 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два человека погибли в Испании в результате пожара, 17 пострадали-1

Трехэтажное здание было заброшено в течение многих лет. В нем проживали более 100 нелегальных мигрантов. На месте работают около 30 пожарных бригад. Есть вероятность, что в здании все еще могут быть люди.

Два человека погибли в Испании в результате пожара, 17 пострадали-4

Пострадавшие находятся в больнице. Некоторые, пытаясь спастись от возгорания, выпрыгивали из окон. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

# Пожар # Фотофакт

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