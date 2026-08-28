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Два человека погибли при нападении на школу в пригороде Берлина

28 августа 2026 08:08
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В пригороде Берлина произошло нападение на школу. Погибли два человека: 18‑летняя учащаяся и 30‑летний сотрудник учебного заведения, который пытался остановить злоумышленника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция задержала подозреваемого – 19‑летнего местного жителя. Прибывший на место происшествия спецназ для безопасности собрал учащихся школы в спортзале и выставил охрану. После чего передал детей родителям. Сейчас следователи выясняют мотивы подозреваемого. По одной из версий, причиной нападения стал конфликт, так как нападавший является бывшим парнем погибшей девушки.

# Германия

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