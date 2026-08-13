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Два человека погибли при крушении военного вертолета в Техасе

13 августа 2026 07:47
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Два человека погибли при крушении военного вертолета в США. Катастрофа произошла в штате Техас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два человека погибли при крушении военного вертолета в Техасе-2

Летательный аппарат рухнул в поле и загорелся. После чего начался сильный пожар. Огонь быстро распространился. Прибывшим на место спасателям пришлось экстренно ликвидировать возгорание, чтобы не допустить природной катастрофы. Были экстренно эвакуированы жильцы нескольких близлежащих домов. Причина авиакатастрофы неизвестна. Расследованием занимается специальная комиссия.

# происшествия в США # США

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