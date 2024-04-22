Два бойца России взяли под контроль позиции ВСУ под Волновахой

Два солдата 394-го десантного полка успешно захватили укрепленную позицию ВСУ в районе Волновахи, которая ранее находилась под контролем восьми украинских военных. Об этом пишет ТАСС.

Это сообщил командир штурмового отряда по прозвищу Саваль.

Он рассказал, что его бойцы провели удачную боевую разведку, преодолели болотистую местности и лесную зону, где располагался противник. Саваль уточнил, что во время боя несколько украинских военнослужащих погибли, а несколько сдались в плен.

Участник штурма с позывным Грек подтвердил, что сражение продолжалось не более восьми минут. Успешно захватив позиции, русские войска установили в этом районе оборону.