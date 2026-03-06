Дурная копия и фарс – Муковозчик о планах Польши запретить доступ к соцсетям детям

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Пока Дональд Трамп занят, Польша решила сделать у себя «как в Европе» – забыв, что пани танцуют в Америке, где пани и ужинали. На днях вслед за своими «старшими» общевропейцами и наши соседи-поляки тоже собрались ввести ограничения пользования соцсетями для детей и подростков до 15 лет.

«Мы видим, что ухудшается психическое здоровье детей и молодежи, что их интеллектуальные способности снижаются», – поведала причину почему-то агентству Bloomberg министерка национального образования Польши Барбара Новацка.

Беда с этими молодыми и продвинутыми еврочиновницами! Помните Лиз Трасс из Британии? Или Анналену Бербок из Германии? А богом забытых Каю Каллас и Санну Марин с богом забытых приграничных территорий? Вспомнили? Ну вот, я же говорю: беда.

Когда с весны 2024 года пани Барбара отменила в Польше домашние задания (для младших классов вообще, а для средних сделав необязательными, без оценок), она на что рассчитывала? На подъем интеллектуальных способностей детей? Прошло 2 года – уже видны результаты: «ухудшаются».

Но виноватых, холера ясна, надо найти где-то вовне! И смотрите: любой капрал Войска Польского знает: жолнеж ни минуты не должен оставаться без дела, иначе быть беде. Дав миллионам детей лишнее время и не заняв его вообще ничем полезным, министерка Новацка не могла ведь всерьез рассчитывать на улучшение их психического здоровья. Или могла, как думаете?

Я все же настаиваю, что – нет, не осилила бы. Ведь пани Барбара полагает, что новые правила могут вступить в силу уже в начале 2027 года, то есть вот-вот будут приняты правительством. И что «штрафы будут налагаться на сами платформы, которые продолжат предоставлять доступ к социальным сетям для молодых пользователей».

Иными словами, ей хочется, чтобы Meta, владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp и принадлежащая Марку Цукербергу, а также сеть X, принадлежащая Илону Маску, сами взялись ограждать польских подростков, сами лишились прибылей от рекламы и других продаж и сами же платили польскому государству штрафы. Американские миллиардеры, провинившиеся перед Польшей, ага-ага.