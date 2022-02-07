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Дудели в трубы и гудели в клаксоны. В Латвии прошла шумная акция протеста против ковид-ограничений

07 февраля 2022 16:05
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Новости Латвии. В Латвии проходят акции протеста против всех ковид-ограничений. 7 февраля в Риге несколько сотен человек собрались возле здания правительства, чтобы высказать свое несогласие с обязательной вакцинацией и введением ковид-сертификатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дудели в трубы и гудели в клаксоны. В Латвии прошла шумная акция протеста против ковид-ограничений-1

Они устроили шумную демонстрацию, которую невозможно было не заметить и не услышать. Люди свистели в свистки, некоторые даже дудели в трубы. Демонстрантов горячо поддержали и водители. Они гудели в клаксоны и притормаживали, проезжая мимо здания правительства.

Дудели в трубы и гудели в клаксоны. В Латвии прошла шумная акция протеста против ковид-ограничений-4

Акция в Риге проходит под влиянием протестов в Канаде, где дальнобойщики перекрыли центр Оттавы.

# Акции протеста # Фотофакт

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