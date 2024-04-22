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Дуда заявил, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США

22 апреля 2024 07:59
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Польский лидер Анджей Дуда в интервью Fakt заявил, что страна согласна разместить на своей территория ядерное оружие США в рамках программы обмена ядерными вооружениями, призванной усилить безопасность восточного фланга НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что тема развертывания ядерного оружия уже рассматривается на польско-американских переговорах. Дуда также обратил внимание на усиление российского военного контингента в Калининградской области и на передачу ядерного вооружения Беларуси.

Он отметил, что у США есть 100 тактических ядерных боеприпасов в Европе и Турции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в ответ, сказал, что в ответ на развертывание ядерного оружия США в Европе необходимо принять «компенсационные меры».
 

# Международная политика

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