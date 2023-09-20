Дуда сравнил поведение Украины с отчаянием утопающего

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что если стране грозит вред, то она в праве себя защищать, пишет РИА Новости.

В интервью после выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 19 сентября Анжей Дуда прокомментировал односторонний запрет на ввоз зерна из Украины, где сравнил поведение Киева с тем, как ведет себя утопающий, хватаясь за все возможности.

Однако, по мнению Дуды, оказывая помощь, Польша имеет полное право обезопасить себя от потенциального вреда. Польский лидер подчеркнул, что страна будет защищать собственные интересы решительно и эффективно.