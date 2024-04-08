Дуда не считает реальной угрозу нападения РФ на Польшу в ближайшее время

Польский лидер Анджей Дуда заявил в своем интервью, что сейчас он не видит никакой опасности нападения РФ на Польшу. Об этом пишет РИА Новости. Но при этом подчеркнул подготовленность страны к отражению возможной агрессии. Он отметил также потребность в усилении обороны.

Москва же утверждает, что не несет угрозы государствам НАТО, и требует от Запада отказа от военной милитаризации Европы. Российский президент Владимир Путин подчеркивает, что РФ не стремится к военному противостоянию с НАТО, но готова к нему в случае необходимости.