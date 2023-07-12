Дуда: НАТО оперативно перебросит в Польшу сто тысяч солдат при необходимости

Североатлантический блок принял план переброски ста тысяч военных на территорию Польши в случае необходимости. Такое заявление сделал в среду, 12 июля, польский лидер Анджей Дуда, информирует РИА Новости.

Польский президент пояснил, что в случае нападения, в Польшу будет оперативно направлено плюс-минус 100 тысяч солдат НАТО для обороны. Дуда отметил, что соответствующие постулаты были утверждены Альянсом в рамках планов обороны.

Сообщается, что сейчас в Польше расквартированы около десяти тысяч солдат НАТО. Большая часть бойцов представляют ВС Америки.