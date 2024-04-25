Дуда: если союзники решат разместить ядерное оружие НАТО в Польше, мы к этому готовы

В Варшаве сейчас решают вопрос о размещении ядерного оружия НАТО в Польше. На Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко не раз предупреждал, что западные страны могут пойти на провокации в нашу сторону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот тому подтверждение.

Руководство Польши уже не первый год просит Соединенные Штаты перевезти на территорию страны хоть несколько атомных зарядов. Теперь же риторика и президента, и премьер-министра Польши очевидна. Они как никогда заинтересованы в укреплении своих позиций на военном плацдарме.

Анджей Дуда, президент Польши:

Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках совместного использования также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы. Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе, и у нас тоже есть обязательства в этом плане, то есть мы просто реализуем общую политику блока.

Варшаву уж очень беспокоит то, что в Беларуси размещены российские ядерные боеприпасы. Бросая слова на ветер, польское руководство остается как будто глухим. Ведь глава нашего государства не раз давал четко понять: стратегическое оружие у нас только для сдерживания военных амбиций Запада и предотвращения возможной атаки на Беларусь. Это Александр Лукашенко еще раз подчеркнул и во время ВНС. Но европейским политикам не привыкать пропускать официальную белорусскую позицию мимо ушей. Они продолжают гнуть свою линию, игнорируя какие-либо очевидные факты и доводы.