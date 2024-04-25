Прямой эфир

Дуда: если союзники решат разместить ядерное оружие НАТО в Польше, мы к этому готовы

25 апреля 2024 18:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Варшаве сейчас решают вопрос о размещении ядерного оружия НАТО в Польше. На Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко не раз предупреждал, что западные страны могут пойти на провокации в нашу сторону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот тому подтверждение.

Дуда: если союзники решат разместить ядерное оружие НАТО в Польше, мы к этому готовы-1

Руководство Польши уже не первый год просит Соединенные Штаты перевезти на территорию страны хоть несколько атомных зарядов. Теперь же риторика и президента, и премьер-министра Польши очевидна. Они как никогда заинтересованы в укреплении своих позиций на военном плацдарме.

Дуда: если союзники решат разместить ядерное оружие НАТО в Польше, мы к этому готовы-4

Анджей Дуда, президент Польши:
Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках совместного использования также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы. Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе, и у нас тоже есть обязательства в этом плане, то есть мы просто реализуем общую политику блока.

Варшаву уж очень беспокоит то, что в Беларуси размещены российские ядерные боеприпасы. Бросая слова на ветер, польское руководство остается как будто глухим. Ведь глава нашего государства не раз давал четко понять: стратегическое оружие у нас только для сдерживания военных амбиций Запада и предотвращения возможной атаки на Беларусь. Это Александр Лукашенко еще раз подчеркнул и во время ВНС. Но европейским политикам не привыкать пропускать официальную белорусскую позицию мимо ушей. Они продолжают гнуть свою линию, игнорируя какие-либо очевидные факты и доводы.

# Международная политика # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
ВСУ могут не получить военную помощь до ноябрьских выборов в США
25 апреля 2024 18:33

ВСУ могут не получить военную помощь до ноябрьских выборов в США

США заявили, что в Европе отрабатывается сценарий возможной российской агрессии
25 апреля 2024 14:20

США заявили, что в Европе отрабатывается сценарий возможной российской агрессии

Песков предупредил украинцев о последствиях поставки ракет ATACMS
25 апреля 2024 14:00

Песков предупредил украинцев о последствиях поставки ракет ATACMS

NYT: Джо Байден тайно отправил Киеву более 100 ракет ATACMS повышенной дальности
25 апреля 2024 13:46

NYT: Джо Байден тайно отправил Киеву более 100 ракет ATACMS повышенной дальности

Зеленский: украинцы должны победить, но не все будут счастливы от этого
25 апреля 2024 13:15

Зеленский: украинцы должны победить, но не все будут счастливы от этого

Макрон: Евросоюз – не вассал США
25 апреля 2024 13:04

Макрон: Евросоюз – не вассал США

Польша будет депортировать обратно украинцев, которые «скрываются там от мобилизации»
25 апреля 2024 12:58

Польша будет депортировать обратно украинцев, которые «скрываются там от мобилизации»

Азербайджан не планирует поставки оружия Украине
25 апреля 2024 12:36

Азербайджан не планирует поставки оружия Украине

Песков: Россия в ходе специальной военной операции «добьётся своего»
25 апреля 2024 12:03

Песков: Россия в ходе специальной военной операции «добьётся своего»

В Париже обрушились крылья мельницы кабаре «Мулен Руж»
25 апреля 2024 11:18

В Париже обрушились крылья мельницы кабаре «Мулен Руж»

Зеленский: исход конфликта в Украине может не всех устроить
25 апреля 2024 10:44

Зеленский: исход конфликта в Украине может не всех устроить

Стало известно, как шло финансирование теракта в «Крокус Сити Холле»
25 апреля 2024 10:22

Стало известно, как шло финансирование теракта в «Крокус Сити Холле»