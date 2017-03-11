Дубинки, водометы, резиновые пули: как полиция разных стран утихомиривает разбушевавшихся демонстрантов

Вспомним фразу Президента Лукашенко, произнесенную в четверг на совещании об актуальных вопросах развития страны: «Майдана в Беларуси не будет! Даже предпосылок к этому нет. Но всегда надо работать на дальних подступах к той или иной проблеме». Речь теперь пойдет не о Беларуси, но об этих самых подступах: когда не получается на дальних, в любой стране мира, даже в самых демократичных, на ближних подступах не церемонятся с демонстрантами, создающими угрозу общественному порядку и вступающими в противоборство с полицией. События последних недель, ежедневные новости это вновь и вновь подтверждают. Тему продолжит Ольга Петрашевская.

Вот так в Международный женский день вели исключительно мужской разговор в Греции. Более тысячи фермеров приехали в центр Афин, чтобы выразить свое недовольство очередным ростом налогов. Но собранный возмущенными аграриями урожай получился убойным.

Такие действия полиции на полях международных протестов – норма. В той же Европе, где после серий терактов слишком хорошо знают цену общественной безопасности, порой не церемонятся даже с безоружными участниками демонстраций.

В тактическом тренде остается классика – дубинки, водометы, резиновые пули. Но в некоторых странах и разгонять манифестации хотят с фантазией. К примеру, применяя газ, правда, не слезоточивый, а с эффектом слабительного. Толпа от такого оружия моментально разбегается по домам.

Виктор Чудаков, старший преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки Академии МВД Республики Беларусь:

В Израиле даже используются вертолеты сельскохозяйственной авиации, которые могут рассеивать химию над толпой – да, вот такое даже позволительно. Америка впереди планеты всей в этом плане. Создана и СВЧ-пушка, которая при направлении на человека у человека внутри будто микроволновка, начинает внутри человека жечь. В арсенале много различных средств.

Впрочем, акций протестов и массовых беспорядков в мире сегодня проходит столько, что хватит на всю палитру спецсредств. Вспомним хотя бы Штаты. Сначала возмущались тем, что Дональд Трамп стал кандидатом в президенты, потом – фактом его избрания, а теперь уже – и указами нового главы США. Каждый политический этап тянет шлейф народных выступлений с закулисьем и непременной кульминацией на авансцене.

Но политика сегодня – не обязательный фитиль. Недавно в Швеции, в пригороде Стокгольма волнения вспыхнули, когда полицейские попытались задержать человека, находившегося в розыске. В стражей порядка полетели камни, а чтобы совсем не мелочиться, протестующие еще и начали грабить магазины. В ответ полиция открыла огонь на поражение.

Полиция – можно долго рассуждать о методах, но все же – пытается обеспечить безопасность тех, кто в конкретной ситуации по мирную сторону баррикад. Ведь затянувшиеся протесты могут привести к последствиям, которые сразу и не увидишь из-за дыма от покрышек. Взять, к примеру, киевский Майдан. Палатки, потом гранаты и перестрелки – прошло уже несколько лет, а Украина до сих пор тлеет, причем по всем фронтам.

Алексей Дермонт, политолог:

Майдан был спусковым крючком, который запустил эскалацию насилия и точку невозврата некую. В бюджете денег стало меньше – сокращаются и пенсии, и выплаты. Постоянные выступления, погромы банков, каких-то учреждений, СМИ. Если в таком режиме будет развиваться ситуация, то возобновление войны возможно, и самое плохое, что есть силы в Украине, которые в этом заинтересованы.

Но есть и страны, где устраивать беспорядки и причинять своим же согражданам значительные убытки уже стало традицией. Вне зависимости от выборов или поправок, скажем, в закон о защите экологии. Во Франции в новогоднюю ночь вот принято поджигать чужие автомобили. Побаловаться и дотла спалить сотни машин.

А вот в той же Франции демонстрации против кандидата в президенты Марин Ле Пен. И снова – разбитые витрины, атаки и слезоточивый газ. И, как водится, пострадавшие с обеих сторон. Той, где уверены, что лишь выражают свое мнение. И той, где других от такого выражения вынуждены защищать. Потому как позиция стороны третьей в подобной ситуации вряд ли будет кому-то интересна.