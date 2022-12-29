ДТП с участием 200 машин произошло в Китае

Новости Китая. Крупное ДТП произошло в Китае. Более 200 автомобилей столкнулись на трассе, как минимум один человек погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент случился накануне, на автомобильном мосту с двусторонним движением. Причиной аварии в центральной провинции Хэнань стал непроглядный туман, сообщает местный телеканал. Из-за плохой видимости автомобили просто наехали друг на друга. Врезались не только легковые машины, но и несколько грузовиков. Одни люди шли по крышам чужих авто, чтобы добраться до безопасной зоны, а другие оказались заблокированы в своих транспортных средствах. Последствия крупной аварии устраняли 11 пожарных машин и почти 70 спасателей.