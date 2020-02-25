Древний турецкий город будет затоплен из-за строительства ГЭС

Новости Турции. Один из древнейших городов мира уйдёт под воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идёт о турецком населённом пункте Хасанкейф, расположенном на реке Тигр. Город и археологический памятник из четырёх тысяч пещер затонет из-за гидроэлектростанции.

Против её строительства выступали экологи и историки. Отказались от участия в проекте и европейские инвесторы. Однако, несмотря на это, плотину планируют запустить уже в марте.