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DPA: Путин своей инаугурацией расколол Евросоюз

07 мая 2024 09:41
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По данным агентства DPA, церемония инаугурации Владимира Путина в качестве российского президента вызвала разногласия в ЕС. Дипломаты европейских стран не могут прийти к единому мнению, как ответить на приглашения на церемонию. Об этом пишет ТАСС.

Франция и Венгрия хотят прислать туда своих представителей, в то же время Германия и некоторые страны считают участие в церемонии неуместным. Владимир Путин, набравший 87,28 процента голосов на выборах в марте, займет должность президента России в пятый раз.

# Международная политика # Владимир Путин

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