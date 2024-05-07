DPA: Путин своей инаугурацией расколол Евросоюз

По данным агентства DPA, церемония инаугурации Владимира Путина в качестве российского президента вызвала разногласия в ЕС. Дипломаты европейских стран не могут прийти к единому мнению, как ответить на приглашения на церемонию. Об этом пишет ТАСС.

Франция и Венгрия хотят прислать туда своих представителей, в то же время Германия и некоторые страны считают участие в церемонии неуместным. Владимир Путин, набравший 87,28 процента голосов на выборах в марте, займет должность президента России в пятый раз.