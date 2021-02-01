Достаточно сделать прививку от коронавируса. На каких условиях Грузия впускает в страну путешественников

Новости Грузии. В Грузии с 1 февраля аннулированы все ограничения на регулярные полёты. Всем авиакомпаниям, которые до этого работали или захотят начать работать, разрешено заниматься своим делом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С марта 2020 года Грузия прекратила авиасообщение со всеми странами из-за ситуации с COVID-19. Лишь минувшей осенью были открыты несколько рейсов с пятью странами Европы.

Ещё одно новшество: теперь в Грузии готовы принять зарубежных гостей из любой страны, если путешественник сделал прививку от коронавируса. И уже начиная с 3 февраля «Белавиа» будет летать в Тбилиси три раза в неделю.