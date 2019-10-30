Досрочные выборы в парламент Великобритании пройдут 12 декабря

В пользу законопроекта, предложенного Борисом Джонсоном, высказались 438 депутатов. Против были лишь 20. Это была четвертая попытка премьера провести досрочные выборы. Оппозиция согласилась поддержать документ лишь после того, как ЕС перенес дату выхода Соединенного Королевства из союза на 31 января. В соответствии с законом 6 ноября парламент будет распущен и начнется избирательная кампания. Итоги голосования будут объявлены 13 декабря.