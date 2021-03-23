Дороги разрушены, а дома затопило. В Колумбии сильные дожди привели к сходу камней и грязи

Новости Колумбии. Разрушительный оползень в Колумбии. Сильные дожди на северо-западе страны спровоцировали разлив реки и вызвали масштабный сход камней и грязи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Колумбии. Разрушительный оползень в Колумбии. Сильные дожди на северо-западе страны спровоцировали разлив реки и вызвали масштабный сход камней и грязи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уничтожены свыше 180 домов, повреждены более 10 автомобилей. Огромный ущерб нанесен инфраструктуре региона и местным дорогам.
Жители расчищают улицы и пытаются спасти вещи из затопленных домов.
Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.