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Дороги разрушены, а дома затопило. В Колумбии сильные дожди привели к сходу камней и грязи

23 марта 2021 08:27
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Новости Колумбии. Разрушительный оползень в Колумбии. Сильные дожди на северо-западе страны спровоцировали разлив реки и вызвали масштабный сход камней и грязи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дороги разрушены, а дома затопило. В Колумбии сильные дожди привели к сходу камней и грязи-1

Уничтожены свыше 180 домов, повреждены более 10 автомобилей. Огромный ущерб нанесен инфраструктуре региона и местным дорогам.

Дороги разрушены, а дома затопило. В Колумбии сильные дожди привели к сходу камней и грязи-4

Жители расчищают улицы и пытаются спасти вещи из затопленных домов.

Дороги разрушены, а дома затопило. В Колумбии сильные дожди привели к сходу камней и грязи-7

Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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