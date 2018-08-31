Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации

Новости США. В июле этого года появилась информация, что администрация Соединенных Штатов намерена внести законопроект, который позволит игнорировать требования ВТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При его принятии президент сможет вводить пошлины на импортные товары самостоятельно без одобрения конгресса. Трамп не раз высказывался с жёсткой критикой в отношении организации. По его словам, ВТО делает почти невозможным осуществление деловой активности для его страны.