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Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации

31 августа 2018 10:55
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Новости США. В июле этого года появилась информация, что администрация Соединенных Штатов намерена внести законопроект, который позволит игнорировать требования ВТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации-1

При его принятии президент сможет вводить пошлины на импортные товары самостоятельно без одобрения конгресса. Трамп не раз высказывался с жёсткой критикой в отношении организации. По его словам, ВТО делает почти невозможным осуществление деловой активности для его страны.

Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации-4


 

# США # Фотофакт

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