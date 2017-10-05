Дональд Трамп встретился в Лас-Вегасе с родственниками погибших при обстреле людей

Новости США. Американский лидер Дональд Трамп посетил Лас-Вегас и провел встречу с родственниками погибших при обстреле людей. Также президент вместе с супругой навестил раненых в больнице и побеседовал с медиками и полицейскими, которые в трагический день оказались в самой гуще событий.

На сегодняшний день около 300 пострадавших уже покинули медицинские учреждения.

Напомним, 5 октября в штате Оклахома правоохранители задержали злоумышленника, планировавшего устроить вооруженное нападение на граждан по примеру стрелка из Лас-Вегаса.vIPlPru32OI