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Дональд Трамп предложил заменить визовую лотерею «Гринкард» программой «Подъем» с начислением баллов

03 августа 2017 09:58
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Новости США. Американский президент Дональд Трамп предложил отказаться от визовой лотереи «Гринкард». Он представил новый законопроект, под названием «Подъем», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп предложил заменить визовую лотерею «Гринкард» программой «Подъем» с начислением баллов-1

Документ предусматривает новую систему. В зависимости от опыта работы, образования и уровня владения языком кандидаты будут получать баллы. Это должно увеличить приток талантливых специалистов.

Существующую лотерею нередко критикуют – отбор происходит случайным образом, многие победители устраиваются на низкооплачиваемые работы или сидят на государственных пособиях.

# США

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