Дональд Трамп предложил кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря. Кто утверждает кандидатуру на должность?

Новости США. Президент США внес на рассмотрение в сенат кандидатуру Майка Помпео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трамп хочет, чтобы нынешний глава ЦРУ занял пост госсекретаря.

Чтобы это произошло, кандидатуру Помпео должен принять сначала комитет Сената по иностранным делам, а затем полный состав палаты. В обоих случаях для утверждения в должности достаточно простого большинства голосов.

Напомним, 13 марта Трамп отправил в отставку Рэкса Тиллерсона. Формально он останется госсекретарем США до 31 марта, однако его обязанности исполняет замглавы госдепа Джон Салливан.