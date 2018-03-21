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Дональд Трамп предложил кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря. Кто утверждает кандидатуру на должность?

21 марта 2018 09:19
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Новости США. Президент США внес на рассмотрение в сенат кандидатуру Майка Помпео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трамп хочет, чтобы нынешний глава ЦРУ занял пост госсекретаря.

Дональд Трамп предложил кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря. Кто утверждает кандидатуру на должность?-1

Чтобы это произошло, кандидатуру Помпео должен принять сначала комитет Сената по иностранным делам, а затем полный состав палаты. В обоих случаях для утверждения в должности достаточно простого большинства голосов.

Напомним, 13 марта Трамп отправил в отставку Рэкса Тиллерсона. Формально он останется госсекретарем США до 31 марта, однако его обязанности исполняет замглавы госдепа Джон Салливан.

# Фотофакт # Международная политика

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