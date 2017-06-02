Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату

Новости США. Свое решение он объяснил тем, что договор был «крайне нечестным» по отношению к США и мог нанести ущерб экономическим интересам. Трамп также сообщил, что Вашингтон начнет новые переговоры о заключении соглашения по климату на условиях, более справедливых и выгодных для Соединенных Штатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Критики этого решения заявляют, что оно означает отказ США от мирового лидерства в решении крупнейшей проблемы, стоящей перед международным сообществом. После выступления американского лидера у Белого дома собрались сотни протестующих с плакатами, несогласных с действиями Трампа.