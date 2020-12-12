Дональд Трамп объявил о начале вакцинации от коронавируса в США

Дональд Трамп заверил, что вакцинация в стране начнется менее, чем через 24 часа.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 71,5 миллиона. Больше всего инфицированных по-прежнему в Соединенных Штатах Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем Канада и США продлили режим закрытия границ до 21 января – это уже 10 месяцев. В Швейцарии с 12 декабря вводятся новые ограничения. Все рестораны, магазины, рынки и спортивные объекты должны будут закрываться не позже 19 часов. За исключением рождественских праздников, собираться группами более пяти человек запрещено.