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Дональд Трамп объявил о начале вакцинации от коронавируса в США

12 декабря 2020 12:36
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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 71,5 миллиона. Больше всего инфицированных по-прежнему в Соединенных Штатах Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп заверил, что вакцинация в стране начнется менее, чем через 24 часа.

Дональд Трамп объявил о начале вакцинации от коронавируса в США-1

Между тем Канада и США продлили режим закрытия границ до 21 января – это уже 10 месяцев. В Швейцарии с 12 декабря вводятся новые ограничения. Все рестораны, магазины, рынки и спортивные объекты должны будут закрываться не позже 19 часов. За исключением рождественских праздников, собираться группами более пяти человек запрещено.

# Коронавирус # Дональд Трамп # Фотофакт

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