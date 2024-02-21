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Дональд Трамп напомнил, что Наполеона и Гитлера победила Россия

21 февраля 2024 06:48
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Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Россия – «военная машина», одержавшая победу над Гитлером и Наполеоном, пишет РИА Новости со ссылкой на американский телеканал Fox News.

Такими словами Трамп охарактеризовал Российскую Федерацию во время дачи комментариев касательно «противостояния» ЕС и России. Также политик обратил внимание на то, что союзникам Америки по НАТО следует начать увеличивать расходы на оборону, потому что в данный момент разница с Вашингтоном составляет порядка 150 миллиардов долларов.

# Международная политика

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