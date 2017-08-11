Дональд Трамп: из-за злоупотребления опиоидами нужно ввести режим чрезвычайной ситуации в США

Сейчас его администрация разрабатывает для этого необходимые документы. Ранее Трамп назвал злоупотребление опиоидами крупнейшей проблемой страны. Люди применяют их из-за обезболивающего эффекта, однако вместе с тем получают эффект, схожий с действием опия. От передозировки этими препаратами в 2015 году погибли более 33 тысяч американцев.