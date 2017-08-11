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Дональд Трамп: из-за злоупотребления опиоидами нужно ввести режим чрезвычайной ситуации в США

11 августа 2017 08:38
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Новости США. В США необходимо ввести режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии злоупотребления опиоидами. Такое заявление сделал президент Дональд Трамп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп: из-за злоупотребления опиоидами нужно ввести режим чрезвычайной ситуации в США-1

Сейчас его администрация разрабатывает для этого необходимые документы. Ранее Трамп назвал злоупотребление опиоидами крупнейшей проблемой страны. Люди применяют их из-за обезболивающего эффекта, однако вместе с тем получают эффект, схожий с действием опия. От передозировки этими препаратами в 2015 году погибли более 33 тысяч американцев.

# Наркотики # Фотофакт

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