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Доминикана будет принимать туристов без результатов теста на коронавирус, но введёт выборочные проверки

27 августа 2020 16:16
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Новости Доминиканы. Доминикана готова принимать иностранных туристов без результатов ПЦР-теста. Однако такие условия начнут действовать лишь с конца сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Доминикана будет принимать туристов без результатов теста на коронавирус, но введёт выборочные проверки-1

По прибытии в страну путешественникам, отобранным случайным способом, будут проводиться экспресс-тесты на наличие COVID-19.  

Доминикана будет принимать туристов без результатов теста на коронавирус, но введёт выборочные проверки-4

Кроме того, зарубежным гостям бесплатно предоставят страховое покрытие на случай чрезвычайных ситуаций, проживание и расходы на изменение рейсов или дат обратного вылета в случае заражения.  

# Коронавирус # Фотофакт

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