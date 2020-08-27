Доминикана будет принимать туристов без результатов теста на коронавирус, но введёт выборочные проверки

Новости Доминиканы. Доминикана готова принимать иностранных туристов без результатов ПЦР-теста. Однако такие условия начнут действовать лишь с конца сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По прибытии в страну путешественникам, отобранным случайным способом, будут проводиться экспресс-тесты на наличие COVID-19.