Доминикана будет принимать туристов без результатов теста на коронавирус, но введёт выборочные проверки

Новости Доминиканы. Доминикана готова принимать иностранных туристов без результатов ПЦР-теста. Однако такие условия начнут действовать лишь с конца сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Доминиканы. Доминикана готова принимать иностранных туристов без результатов ПЦР-теста. Однако такие условия начнут действовать лишь с конца сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По прибытии в страну путешественникам, отобранным случайным способом, будут проводиться экспресс-тесты на наличие COVID-19.
Кроме того, зарубежным гостям бесплатно предоставят страховое покрытие на случай чрезвычайных ситуаций, проживание и расходы на изменение рейсов или дат обратного вылета в случае заражения.