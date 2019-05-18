Дома в трещинах: в Китае зафиксировано мощное землетрясение

Новости Китая. В китайской провинции Цзилинь зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полтысячи человек оказались в зоне бедствия. Более 160 зданий повреждены.

В регионе работают десятки спасателей. Около 100 человек удалось эвакуировать. Экономический ущерб, который нанесла подземная гроза, оценивается в более чем 3 миллиарда юаней.