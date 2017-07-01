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Доктор, застреливший коллегу в госпитале Нью-Йорка, пронёс оружие под врачебным халатом

01 июля 2017 19:25
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Новости США. В нюь-йоркском госпитале в Бронксе произошла стрельба. Вооруженный винтовкой недавно уволенный семейный доктор застрелил свою коллегу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Доктор, застреливший коллегу в госпитале Нью-Йорка, пронёс оружие под врачебным халатом-1

Ранил еще несколько человек, трое из которых – в тяжелом состоянии. Затем покончил жизнь самоубийством. На злоумышленнике был белый халат, под которым он и пронес оружие.

Доктор, застреливший коллегу в госпитале Нью-Йорка, пронёс оружие под врачебным халатом-3

Это уже второй случай нападения на медучреждения США за сутки. Ранее пациент открыл стрельбу по медикам в клинике Лас-Вегаса. Ранения получили два человека. Стрелок покончил с собой.

# Фотофакт # Стрельба в США

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