Доктор, застреливший коллегу в госпитале Нью-Йорка, пронёс оружие под врачебным халатом

Новости США. В нюь-йоркском госпитале в Бронксе произошла стрельба. Вооруженный винтовкой недавно уволенный семейный доктор застрелил свою коллегу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранил еще несколько человек, трое из которых – в тяжелом состоянии. Затем покончил жизнь самоубийством. На злоумышленнике был белый халат, под которым он и пронес оружие.