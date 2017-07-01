Доктор, застреливший коллегу в госпитале Нью-Йорка, пронёс оружие под врачебным халатом

Новости США. В нюь-йоркском госпитале в Бронксе произошла стрельба. Вооруженный винтовкой недавно уволенный семейный доктор застрелил свою коллегу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В нюь-йоркском госпитале в Бронксе произошла стрельба. Вооруженный винтовкой недавно уволенный семейный доктор застрелил свою коллегу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранил еще несколько человек, трое из которых – в тяжелом состоянии. Затем покончил жизнь самоубийством. На злоумышленнике был белый халат, под которым он и пронес оружие.
Это уже второй случай нападения на медучреждения США за сутки. Ранее пациент открыл стрельбу по медикам в клинике Лас-Вегаса. Ранения получили два человека. Стрелок покончил с собой.